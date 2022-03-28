بلماضي: “لهذا السبب وجهنا الدعوة لبن رحمة”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، سبب استعانته بخدمات الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، تحسبا للقاء العودة أمام الكاميرون.

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “كما يعلم الجميع، سنكون منقوصين بسبب اقصاء بن سبعيني من مباراة العودة”

كما أضاف: “بن رحمة كان في القائمة المسوعة، لذا قررت الاستعانة به كدعم اضافي لنا في هذه المواجهة”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، التحق اليوم الإثنين، بكتيبة الخضر، تحسبا لمواجهة العودة، أمام الكاميرون، والمقرر غدا الثلاثاء