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بلماضي :”لهذه الأسباب أعدت سليماني للخضر وعلى الجزائريين ألا ينكروا جميله”

الرياضة
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بلماضي :”لهذه الأسباب أعدت سليماني للخضر وعلى الجزائريين ألا ينكروا جميله”
بقلم إسماعيل عشاش

شرح الناخب الوطني، جمال بلماضي، السبب الذي دفعه لإستدعاء الدولي الجزائري، إسلام سليماني، رغم مُعاناته من نقص في المُنافسة.

وقال :”لقد كنا بحاجة لرأس حربة ثان، ليكون خلف بغداد بونجاح، والخيارات أصبحت قليلة بالنسبة لنا بعد إصابة إسحاق بلفوضيل”.

وأضاف :”لقد كنت مُتابعا لسليماني والإتصال كان دائما بيننا، وهذا سهّل مهمة شرح الأمور بالنسبة له وتوضيح دوره له”.

وواصل :”بالنسبة لي إسلام يمتلك الخبرة اللازمة في المُستوى القاري، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا، صحيح أنه يفتقد للمنافسة الرسمية”.

وختم :”لا يجب أن ننكر الجميل، للأسف لا أحد يكون بطلا في بلده وهذا ما ينطبق على إسلام، ولكني مُقتنع بأنه سيكون مهما بالنسبة لنا”.


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