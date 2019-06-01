بلماضي :”لهذه الأسباب أعدت سليماني للخضر وعلى الجزائريين ألا ينكروا جميله”

شرح الناخب الوطني، جمال بلماضي، السبب الذي دفعه لإستدعاء الدولي الجزائري، إسلام سليماني، رغم مُعاناته من نقص في المُنافسة.

وقال :”لقد كنا بحاجة لرأس حربة ثان، ليكون خلف بغداد بونجاح، والخيارات أصبحت قليلة بالنسبة لنا بعد إصابة إسحاق بلفوضيل”.

وأضاف :”لقد كنت مُتابعا لسليماني والإتصال كان دائما بيننا، وهذا سهّل مهمة شرح الأمور بالنسبة له وتوضيح دوره له”.

وواصل :”بالنسبة لي إسلام يمتلك الخبرة اللازمة في المُستوى القاري، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا، صحيح أنه يفتقد للمنافسة الرسمية”.

وختم :”لا يجب أن ننكر الجميل، للأسف لا أحد يكون بطلا في بلده وهذا ما ينطبق على إسلام، ولكني مُقتنع بأنه سيكون مهما بالنسبة لنا”.