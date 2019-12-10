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بلماضي :”لهذه الأسباب محرز أحق من ماني بالكرة الذهبية”

الرياضة
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بلماضي :”لهذه الأسباب محرز أحق من ماني بالكرة الذهبية”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن رياض محرز هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية، لأحسن لاعب إفريقي لسنة 2019.

وتحدث التقني الجزائري لجريدة “لابروفونس” الفرنسية :”في عام الكان، يجب أن يعود اللقب، للاعب تُوج بهذه المُنافسة”.

وأردف :”هذا الأمر ينطبق على رياض محرز، لقد ترك بصمته في الطبعة الماضية، وكان حاسما”.

ليواصل :”لا ننسى تألقه مع السيتي، وهذا رغم أنه لوقت أقل من ساديو ماني، وهو ما يُمكن أن يؤثر عليه”.

وختم :”بالنسبة لي، كأس إفريقيا من المُفترض أن يسمح له بالحصول على الكرة الذهبية”.

ويبقى المُلفت للنظر، هو أن الرجل الأول في الخضر، لم يضع المصري محمد صلاح، في حسابات المُنافسة على “البالون دور”.


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