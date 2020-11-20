بلماضي :”لهذه الأسباب واجهنا صُعوبات أمام زيمبابوي”

الرياضة
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بلماضي :”لهذه الأسباب واجهنا صُعوبات أمام زيمبابوي”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن الصعوبات التي واجهها أشباله أمام زيمبابوي منطقية، باعتبار أن المُنافس يمتلك مُستوى محترما.

وصرّح للقناة الإذاعية الثالثة :”لا يجب أن ننسى بأننا لم نتفوق على زيمبابوي منذ أكثر من 30 سنة، كما أن الملعب لم يسمح لنا بالتعبير عن مؤهلاتنا”.

وواصل في نفس السياق :”زيمبابوي لديها لاعبون ينشطون في أوروبا، ويملكون مُهاجما ذا مستوى عالٍ وهو كادويري”.

وختم :”في مثل الظروف التي لعبنا فيها، التعادل يبقى نتيجة إيجابية، رغم أننا كنا نُفضل تحقيق الفوز بطبيعة الحال”.


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