بلماضي :”لهذه الأسباب واجهنا صُعوبات أمام زيمبابوي”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن الصعوبات التي واجهها أشباله أمام زيمبابوي منطقية، باعتبار أن المُنافس يمتلك مُستوى محترما.

وصرّح للقناة الإذاعية الثالثة :”لا يجب أن ننسى بأننا لم نتفوق على زيمبابوي منذ أكثر من 30 سنة، كما أن الملعب لم يسمح لنا بالتعبير عن مؤهلاتنا”.

وواصل في نفس السياق :”زيمبابوي لديها لاعبون ينشطون في أوروبا، ويملكون مُهاجما ذا مستوى عالٍ وهو كادويري”.

وختم :”في مثل الظروف التي لعبنا فيها، التعادل يبقى نتيجة إيجابية، رغم أننا كنا نُفضل تحقيق الفوز بطبيعة الحال”.