بلماضي: “ليس سهلا الاستغناء عن مبولحي وأعلم أنه لا يزال يريد اللعب”

لمّح مدرب الخضر، جمال بلماضي، إلى أنه لم يسقط اسم الحارس رايس وهاب مبولحي، بشكل نهائي من مخططاته، مؤكدا بأن الأخير، يملك مكانة كبيرة في المنتخب.

وقال بلماضي، الذي استغنى عن مبولحي، في آخر التربصات: “مبولحي كان حارس المنتخب في العقد الماضي.. لذلك هو يحتل مكانة كبيرة وليس من السهل الاستغناء عنه”.

كما أضاف مدرب الخضر: “أعلم أنه لا يزال يريد اللعب، وهو لم يقرر بعد نهاية مسيرته سواء مع الأندية أو مع المنتخب وهذا من حقه”.

وختم الناخب الوطني: “بعد ذلك سواء استدعيته لكي يلعب أم لا، فهذا شيء آخر.”