بلماضي: “ليس من السهل على الجدد فرض أنفسهم في إفريقيا”

اعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بصعوبة تأقلم العناصر الجديدة، التي تدعمت بها تشكيلة الخضر، مع أجواء إفريقيا.

وأوضح بلماضي، بأن المنتخب أصبح يملك جيلا جديدا بدماء متجددة. كما وصف اللاعبين الحاليين بأنهم موهوبون، ولكنهم بحاجة إلى وقت للتأقلم.

كما أضاف الناخب الوطني، في تصريحات من مطار عنابة، فجر اليوم الاثنين: “ليس من السهل أن تفرض نفسك في إفريقيا، خاصة حينما تأتي من أوروبا.. لابد أن نصبر على الجدد”.