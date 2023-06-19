إعــــلانات
الرياضة

بلماضي: “ليس من السهل على الجدد فرض أنفسهم في إفريقيا”

بقلم محمد.ل
بلماضي: “ليس من السهل على الجدد فرض أنفسهم في إفريقيا”
  • 414
  • 0

اعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بصعوبة تأقلم العناصر الجديدة، التي تدعمت بها تشكيلة الخضر، مع أجواء إفريقيا.

وأوضح بلماضي، بأن المنتخب أصبح يملك جيلا جديدا بدماء متجددة. كما وصف اللاعبين الحاليين بأنهم موهوبون، ولكنهم بحاجة إلى وقت للتأقلم.

كما أضاف الناخب الوطني، في تصريحات من مطار عنابة، فجر اليوم الاثنين: “ليس من السهل أن تفرض نفسك في إفريقيا، خاصة حينما تأتي من أوروبا.. لابد أن نصبر على الجدد”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8OaVA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر