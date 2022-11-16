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قناة النهار

بلماضي : مؤلم أن نتحدث عن المونديال ونحن سنتابع من بعيد

بقلم قناة النهار
بلماضي : مؤلم أن نتحدث عن المونديال ونحن سنتابع من بعيد
بلماضي
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بلماضي : مؤلم أن نتحدث عن المونديال ونحن سنتابع من بعيد

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