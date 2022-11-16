قناة النهار بلماضي : مؤلم أن نتحدث عن المونديال ونحن سنتابع من بعيد بقلم قناة النهار نشر في 16 نوفمبر 2022 - 11:12 بلماضي شارك غرِّد أرسل 74 0 بلماضي : مؤلم أن نتحدث عن المونديال ونحن سنتابع من بعيد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8CdZb اقرأ أيضا سامية طبوش تبدع بقصيدة "سألوني" في ذكرى الثورة التحريرية قناة النهار 03 نوفمبر صريح جدا: هل يراقب الأولياء الجزائريون هواتف أبنائهم ..؟ قناة النهار 15 نوفمبر عبداوي: لمسنا في القمة العربية إرادة سياسية حقيقية للمضي بالعمل العربي نحو أفاق أرحب قناة النهار 06 نوفمبر ليلى زروقي : قطعنا خطوات كبيرة في هذه الدورة وسجلنا توافقا على كل المسائل الحساسة المهمة والمشتركة قناة النهار 31 أكتوبر أحمد خالد: هناك رغبة حقيقة لإنجاح القمة العربية ومقاربة الجزائر متوافقة مع جل الدول العربية قناة النهار 29 أكتوبر "وزير الخارجية التونسي :" تسوية القضية الفلـ.ـسطينية هو الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط قناة النهار 29 أكتوبر "شاهد.. مديرة مهرجان قرطاج السينمائي تمدح صحفية النهار.." أنت جميلة ومتألّقة قناة النهار 30 أكتوبر وزير الشؤون الخارجية لعمامرة يعلن إنطلاق أشغال إجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر صريح جدا: هذه هي أسباب تفشي ظاهرة "الخُلع" في المجتمع الجزائري قناة النهار 28 أكتوبر لعمامرة: يتعين علينا مضاعفة الجهود كمجموعة موحدة لمواجهة التحديات قناة النهار 29 أكتوبر