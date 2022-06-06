بلماضي: “ماندريا مطالب بإثبات إمكاناته”

تحدث جمال بلماضي، عن المستقدم الجديد للمنتخب، الحارس أنطوني ماندريا، مؤكدا ضرورة اثبات هذا الأخير لامكاناته.

وأوضح بلماضي، أنه رغم تواجد حارس شاب مثل ماندريا، إلا أن مستقبل حراسة مرمى الخضر لم يحسم بعد، قائلا: “لا شيء محسوم لحد الآن”.

كما أضاف: “ماندريا لم يشارك لحد الآن في أي دقيقة مع المنتخب، عليه أولا اثبات امكاناته الحقيقية”.

يذكر أن هذه أول دعوة يتلقاها حارس نادي أنجي الفرنسي، أنطوني ماندريا (25 سنة)، للتواجد مع المننخب الوطني.