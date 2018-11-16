بلماضي :”مايقوم به الطوغوليون مُجرد “سينيما” ولن يُخيفونا”

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال تصريحاته قبل سفر “الخضر” لمدينة “لومي” الطوغولية، واثقا من جاهزية أشباله للعودة بالنقاط الثلاث.
وقال لـ”تلفزيون النهار” :”الحرب النفسية التي يقوم بها الطوغوليون لاتهمنا، إنها مُجرد “سينيما” ولن تؤثر علينا، بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف :”من جهتنا سنعمل على الرد على كل ما يقومون به، ولكن على أرضية الملعب، والتي ستكون فيها كلمة الفصل”.
وأنهى حديثه :”الأمور الجانبية والظروف المُحيطة لا تُثير قلقنا تماما، وإن شاء الله سنكون في المُستوى وسنرفع التحدي بكل تأكيد”.
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