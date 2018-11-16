بلماضي :”مايقوم به الطوغوليون مُجرد “سينيما” ولن يُخيفونا”

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بلماضي :”مايقوم به الطوغوليون مُجرد “سينيما” ولن يُخيفونا”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال تصريحاته قبل سفر “الخضر” لمدينة “لومي” الطوغولية، واثقا من جاهزية أشباله للعودة بالنقاط الثلاث.

وقال لـ”تلفزيون النهار” :”الحرب النفسية التي يقوم بها الطوغوليون لاتهمنا، إنها مُجرد “سينيما” ولن تؤثر علينا، بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف :”من جهتنا سنعمل على الرد على كل ما يقومون به، ولكن على أرضية الملعب، والتي ستكون فيها كلمة الفصل”.

وأنهى حديثه :”الأمور الجانبية والظروف المُحيطة لا تُثير قلقنا تماما، وإن شاء الله سنكون في المُستوى وسنرفع التحدي بكل تأكيد”.


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