بلماضي :”مايقوم به الطوغوليون مُجرد “سينيما” ولن يُخيفونا”

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال تصريحاته قبل سفر “الخضر” لمدينة “لومي” الطوغولية، واثقا من جاهزية أشباله للعودة بالنقاط الثلاث.

وقال لـ”تلفزيون النهار” :”الحرب النفسية التي يقوم بها الطوغوليون لاتهمنا، إنها مُجرد “سينيما” ولن تؤثر علينا، بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف :”من جهتنا سنعمل على الرد على كل ما يقومون به، ولكن على أرضية الملعب، والتي ستكون فيها كلمة الفصل”.

وأنهى حديثه :”الأمور الجانبية والظروف المُحيطة لا تُثير قلقنا تماما، وإن شاء الله سنكون في المُستوى وسنرفع التحدي بكل تأكيد”.