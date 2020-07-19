بلماضي: “ما قام به براهيمي أمر رائع ونحن محظوظون بوجوده”

كشف الناخب الوطني عن الأمر الرائع الذي قام به “ياسين براهيمي” في كأس إفريقيا الماضية وعن الطريقة التي تقبل بها وجود المنافسة حول مكانة أساسية.

وقال “بلماضي” في تصريحات لموقع الفاف: “ما قام به براهيمي أمر رائع ونحن محظوظون بوجوده معنا”.

وأضاف: “الطريقة التي تقبل بها وجود منافسة حول مركزه خاصة بوجود بلايلي تؤكد علو كعبه، فكان حاضرا في روح الفريق وكان أساسي في روح المجموعة”.

وتابع: “كان يتدرب بكل جهد ولم يتذمر لأي لحظة بالرغم من أنه لاعب تنافسي ويحب المشاركة واللعب”.

وختم كلامه: “نفس الشيء بالنسبة لإسلام سليماني الذي سيكون الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في القريب العاجل”.