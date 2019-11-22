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بلماضي: “ما كان يقدمه محرز قليل جدا مقارنة بإمكانياته”

الرياضة
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بلماضي: “ما كان يقدمه محرز قليل جدا مقارنة بإمكانياته”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن التطور الكبير الذي سجله نجمه رياض محرز، رفقة المنتخب الوطني، مقارنة بوقت سابق.

وصرح جمال بلماضي، للإذاعة الوطنية: “كنـت أدرك أن رياض محرز يملك حب كبير للمنتخب الوطني، وما كان يقدمه في السابق قليل جدا، مقارنة بإمكانياته الكبيرة”.

وأضاف: “عند قدومي للخضر، تحدثت معه كثيرا في هذا الخصوص، وأكد أنه يريد أن يسجل اسمه في المنتخب الوطني، ومتخوف من عدم تحقيق ذلك”.

وتابع بلماضي: “بالنظر لكونه جد محب لكرة القدم، ويعيش من أجلها، كان يريد أن ينجح مع المنتخب الوطني مهما كلفه ذلك، وهذا ما جعل منه لاعب جد مهم، وقائد للخضر”.


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