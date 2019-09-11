بلماضي: “مباراة الجزائر ضد فرنسا ستكون بمثابة المصالحة”

إعتبر مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، اليوم الأربعاء، أن مواجهة الخضر للمنتخب الفرنسي ستكون بمثابة المصالحة.

وأوضح الناخب الوطني في مكالمة هاتفية خص بها راديو “RMC” الفرنسي،: “يمكن أن تكون مباراة المصالحة، وهو أمر مهم، وهذا ما تفعله الرياضة دائمًا”.

وأضاف بلماضي قائلا :”مواجهة منتخب متوّج بكأس العالم مرتين لن تكون عادية، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين التي لا يجهلها أحدًا”.

وتابع قائلا: “تملك الجزائر حاليًا العديد من الملاعب قيد الإنجاز وقد يحتضن أحد هذه الميادين المواجهة”.

تجدر الإشارة أن من المنتظر أن تكون هناك مباراة ودية بين الأفناك والديوك شهر أكتوبر 2020 وينتظر أن يكون الموعد بالجزائر.