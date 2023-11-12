بلماضي: “مباراة الموزمبيق ستكون جد صعبة”

اعترف مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، بصعوبة المواجهة الثانية من تصفيات كأس العالم والتي ستجمع الخضر بمنتخب الموزمبيق.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “مباراة الموزمبيق ستكون صعبة، بدليل النتيجة التي حققوهال مؤخرا أمام السنغال”.

كما أضاف: “خوص هذه المباراة خارج الديار، في ظل الظروف اتي تعودنا عليها في افريقيا، سيزيد من صعوبتها”.

وتاعب جمال بلماضي: “نحن نقترب من موعد كأس افريقيا، وكل مباراة ستكون معيارية بالنسبة لنا”.