بلماضي: “مباراة الموزمبيق ستكون جد صعبة”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، بصعوبة المواجهة الثانية من تصفيات كأس العالم والتي ستجمع الخضر بمنتخب الموزمبيق.
وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “مباراة الموزمبيق ستكون صعبة، بدليل النتيجة التي حققوهال مؤخرا أمام السنغال”.
كما أضاف: “خوص هذه المباراة خارج الديار، في ظل الظروف اتي تعودنا عليها في افريقيا، سيزيد من صعوبتها”.
وتاعب جمال بلماضي: “نحن نقترب من موعد كأس افريقيا، وكل مباراة ستكون معيارية بالنسبة لنا”.
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