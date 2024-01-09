بلماضي :”مباراة بورندي ذات فائدة وفزنا أمام منتخب دافع بـ 5 لاعبين”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه التام عما قدمه اللاعبين بعد تحقيق الفوز الكبير برباعية نظيفة أمام منتخب بورندي.

وقال جمال بلماضي في تصريح له لـ “النهار” عقب المباراة “الحمد لله صنعنا عدد من الفرصة و لعبنا باريحية نوعا ما، باختصار سيطرنا على المباراة والامتحان”.

كما أضاف بلماضي “كنا نعاني بعض الشيء سابقا، في صناعة الفرص لكن دون أهداف لكن اليوم حققنا الاهم، أنا سعيد بتطبيق اللاعبين كل للخطط التي صنعتها، المباراة كانت ذات فائدة صراحة خاصة وأن الخصم لعب بخمسة مدافعين”.

كما ختم “لعبنا وسط ظروف حسنة، عملنا جيدا كما اجتهدنا كثيرا، في الظروف المناخية الإفريقية، كان يجب علينا العمل في مثل هذه الظروف أمام منتخبات معتادة بهده الامور”.

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