بلماضي.. مباراة كوت ديفوار ليس أصعب اختبار لي مع الخضر

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأنه اجتاز العدي من الصعوبات مع الخضر، مؤكدا بأنه لا يعتبر مواجهة كوت ديفوار الأصعب

وصرح بلماضي: “لا أعتبر مباراة كوت ديفوار الأكثر تعقيدا بالنسبة لي مع المنتخب الوطني، كل المبارايات التي أشرفت عليها كانت صعبة”

كما أضاف: “اجتزنا ظروف أصعب في وقت سابق، على غرار مبارتي غامبيا، بالإضافة لمبارايات كأس إفريقيا التي كانت كلها نهائي بالنسبة لنا”

وتابع جمال بلماضي: “الأمور كانت جد صعبة منذ ثلاثة سنوات، لكننا لم نتساهل في أي مباراة، من أجل الشعب الجزائري الذي يعشق كرة القدم”