بلماضي :”مباراة موريتانيا بمثابة النهائي بالنسبة لنا”

ابدى الناخب الوطني جمال بلماضي ثقة كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني على حساب منتخب موريتانيا الثلاثاء القادم في منافسة الكان.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية “مواجهة موريتانيا ستكون نهائي بالنسبة لنا، في بعض الاحيان اللاعبين يفتقدون للخبرة و التركيز، نفسية اللاعب تتذبذب بين الفرح و السعادة القلق وهذه امور تؤثر على النتيجة”.

وأضاف بلماضي “أنا لاحظت ان اللاعبين جيدين من الجانب النفسي رغم عدم تحقيقنا فوز و اكتفينا بالتعادل، سنبقى نلعب متحدين ولا نعتمد على لاعب أو اثنين”.

وختم مدرب الكتيبة الوطنية “دخول أدم وناس وعمورة كان له اثر إيجابي، وهو الذي دخل ضمن مخططاتنا، يجب أن نكون جاهزين و محضرين جيدا للموقعة أمام موريتانيا”.

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