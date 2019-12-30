بلماضي :”مبولحي عندو حكاية ولهذا لا يتحدث كثيرا”

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، بحارس عرين مُحاربي الصحراء، رايس وهاب مبولحي، مؤكدا على دوره المهم داخل تشكيلة أبطال إفريقيا.

وتحدث عنه في التلفزيون الرسمي الجزائري قائلا بنبرة ضاحكة :”إنه لا يتحدث كثيرا، ولهذا سأقوم بالتكلم نيابة عنه”.

ليواصل بعدها بشكل جدي :”رايس لديه قصة، وهذا أمر يدخل في تكوين شخصيته”.

وأردف :”عند الضرورة فإنه يتحدث في الوقت المُناسب، من أجل المنتخب الوطني”.

ويبقى المُتألق مع الإتفاق السعودي، نادر الظهور على الساحة، مُفضلا البقاء بعيدا عن الأضواء في غالب الأحيان.

ويُفسر الكثيرون العزلة التي تحيط بالرايس، بالظروف الصعبة التي عاشها، خاصة منذ وفاة والدته، والتي كانت سنده الوحيد في حياته.