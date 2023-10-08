بلماضي متحدثا عن شرقي:”يجب أن يظهر الرغبة في تمثيل الخضر”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن إمكانية ضم اللاعب الفرانكو الجزائري الناشط في صفوف نادي ليون الفرنسي.

وصرح بلماضي اليوم في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاحد، بخصوص ضم شرقي للمنتخب الوطني:”يجب أن يُظهر اللاعب رغبة كبيرة في اللعب مع المنتخب الوطني”.

وأوضح بلماضي:”قمنا بكل الإجراءات اللازمة مع اللاعب منذ أن كان في الفئات الشابة، شأنه شأن اللاعبين الآخرين”.

وأضاف بلماضي:” هناك شرطين للإنضمام للمنتخب الوطني وهما اللعب بالانتظام مع النادي والإرادة وإبداء النية والرغبة في تمثيل المنتخب الوطني”.