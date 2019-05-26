بلماضي: “مجموعتنا متساوية رغم تواجد السنغال”

إعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، أن المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها الخضر، في نهائيات أمم إفريقيا 2019، تعد متوازنة.

وصرح جمال بلماضي، في هذا الخصوص، لموقع “كاف أونلاين”: “أعتقد أن مجموعتنا متوازنة، رغم أننا سنواجه منتخب مونديالي إسمه السنغال”.

وأضاف مدرب الخضر: “السنغال منتخب كبير، وأشبال الناخب أليو سيسي، يعدون من أبرز المرشحين للتويج باللقب”.

وتابع: “بالنسبة لكينيا وتنزانيا، فرغم أنهما لم يشاركا منذ مدة في نهائيات الكان، إلا أنه يجب علينا تأدية مباريات جيدة أمامهما وتحقيق الفوز”.

وختم الناخب الوطني، جمال بلماضي: “سندرس جيدا منتخبات مجموعتنا، ونحضر جيدا لمشاركتنا، لنكون جاهزين خلال الموعد المحدد”.