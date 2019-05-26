عاجل

بلماضي: “مجموعتنا متساوية رغم تواجد السنغال”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي: “مجموعتنا متساوية رغم تواجد السنغال”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، أن المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها الخضر، في نهائيات أمم إفريقيا 2019، تعد متوازنة.

وصرح جمال بلماضي، في هذا الخصوص، لموقع “كاف أونلاين”: “أعتقد أن مجموعتنا متوازنة، رغم أننا سنواجه منتخب مونديالي إسمه السنغال”.

وأضاف مدرب الخضر: “السنغال منتخب كبير، وأشبال الناخب أليو سيسي، يعدون من أبرز المرشحين للتويج باللقب”.

وتابع: “بالنسبة لكينيا وتنزانيا، فرغم أنهما لم يشاركا منذ مدة في نهائيات الكان، إلا أنه يجب علينا تأدية مباريات جيدة أمامهما وتحقيق الفوز”.

وختم الناخب الوطني، جمال بلماضي: “سندرس جيدا منتخبات مجموعتنا، ونحضر جيدا لمشاركتنا، لنكون جاهزين خلال الموعد المحدد”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com