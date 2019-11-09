بلماضي: ” محرز حقق ما عجز عنه دروغبا في إفريقيا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي على أحقية رياض محرز في التتويج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا مع الخضر.

وتحدث بلماضي على هامش المباراة الإستعراضية التي خاضها بمسقط رأسه بين فريق قدماء عين تادلس وفريق مدينة مستغانم قائلا:

” محرز يستحق التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، بالنظر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا رأينا العديد من اللاعبين على غرار ساديو ماني ومحمد صلاح”.

“ماني قال أفضل أن أغير رابطة أبطال أوروبا بكأس أمم إفريقيا، لأنه يدرك جيدا أنه ليس من السهل التتويج باللقب القاري، وهناك العديد من اللاعبين الذين لم يسعفهم الحظ للتتويج بكأس أمم إفريقيا على غرار دروغبا”.

وأضاف: ” ورياض شارك في تتويج الجزائر، وكان قائدا للمنتخب خلال هذه الدورة، وكان في قمة طموح كل الشعب الجزائري وقدم ما عليه وأظهر بالنسبة لي أنه أحسن لاعب في إفريقيا”.