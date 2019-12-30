بلماضي :”محرز فاجأني بخرجة غير مُتوقعة”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأنه ومنذ أول يوم له مع الخضر، تفاجأ بالحماسة الشديدة التي يتميز بها رياض محرز.

وأوضح مُهندس التتويج بالكان 2019، بأن نجم مانشستر سيتي، كان عازما على التألق مع مُحاربي الصحراء مهما كان الثمن.

وقال :”لقد فاجأني، عندما طلب مني حمل شارة القيادة، رغبة منه في تحمل المسؤولية التي تتناسب مع مكانته”.

وواصل :”المُضحك، هو أني كنت أضع هذا السيناريو في رأسي منذ البداية، ولكنه إستبق الأمور”.

وختم :”الحمد لله رد على الجميع فوق أرضية الميدان، وقادنا للحصول على التاج القاري”.