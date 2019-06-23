بلماضي: ” محرز يريد أن يكون لاعبا مثل الآخرين لا تضغطوا عليه كثيرا”

رفض الناخب الوطني جمال بلماضي مقارنة النجم الجزائري رياض محرز مع لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، بعدما تمكن الجزائري من تسجيل أول أهدافه في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية بعد نهاية المباراة التي فاز بها الخضر بثنائية أمام منتخب كينيا قائلا:

“أنتم من تقارنون بين صلاح ومحرز، يجب أن لا نضغط كثيرا على محرز من أجل السماح له بالتألق مع لمنتخب مثلما يفعله مع فريقه السيتي”.

وأضاف: “رياض يريد أن يكون لاعبا مثل الآخرين، يحب أن نتركه هادئا وأن لا نضغط عليه “.