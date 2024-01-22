بلماضي: “محرز يظل قائدنا ولن أخبركم إن كان سيبدأ أساسيا غدا”

دافع الناخب الوطني، جمال بلماضي، من جديد عن قائد الخضر، رياض محرز، من الانتقادات التي تلاحقه بسبب تراجع مستوياته في “كان” كوت ديفوار.

وقال بلماضي، في الندوة الصحفية الخاصة بلقاء موريتانيا، المقرر غدا الثلاثاء: “لا أريد أن ينسى الناس ما يمكن أن يفعله محرز”.

وأضاف بلماضي: “لم تكن هذه أفضل مباراتين له في الاختيار، لكن لا يجب قتله بسرعة كبيرة.. هو قائدنا وسيظل كذلك، لقد لعب دائما تحت الضغط، ولدي ثقة كاملة في شخصه”.

وفي المقابل، أبقى الناخب الوطني، الغموض حول إمكانية إحالة محرز على الاحتياط، ورد قائلا: “لن أخبركم ما إذا كان سيبدأ أساسيا أو سيبقى في الاحتياط، هذا الأمر ليس الأكثر أهمية”.