بلماضي: “مخلوفي وزيتوني فقط من تخليا عن المنتخب الفرنسي الأول”!

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن قضية اللاعب ياسين براهيمي تختلف عن قضية حسام عوار الذي فضّل اختيار المنتخب الفرنسي.

ونشّط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الأربعاء عن طريق تقنية ” فيديو كونفيرونس” للحديث عن التربص الذي يجريه الخضر بالنمسا.

“من أجل اللعب الجزائر بخصوص اللاعبين عوار آيت نوري وغويري عليهم أن يحملوا ورقة وقلم، ويتنازلوا عن الجنسية الرياضية الفرنسية، ويعلن إرتباطه مع المنتخب الجزائري”.

وأضاف: “إذا قام اللاعب بهذه الخطوة فهذا أمر خارق للعادة، لأنه عبر تاريخ الكرة الجزائرية لم يقم أي لاعب بهذه الخطوة، ولا حتى براهيمي لأنه لم يقم بهذا لأنني اليوم أتحدث عن لاعبين هو يلعبون حاليا في الفريق الفرنسي، الوحيد الذي قام بهذه الخطوة هو مخلوفي وزيتوني اللذان فضلا اللعب للجزائر والإستغناء عن المنتخب الفرنسي الذي كان متأهلا للمشاركة في نهائيات كاس العالم”.