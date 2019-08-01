بلماضي مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

الفيفا اختارته ضمن 10 أسماء لجائزة the best» 2019»

مدرب الخضر ينافس ديشان وغوارديولا وكلوب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2019.

وضمت القائمة عشرة أسماء، يتقدمهم مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، الذي تمكن من قيادة الخضر إلى

تتويج تاريخي بكأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر، ونجح في إيصال رفقاء القائد رياض محرز إلى

منصة التتويج بعد غياب دام 29 سنة، وينافس بلماضي على جائزة «the best»، تسعة من أفضل مدربي العالم

يتقدمهم الألماني يورغن كلوب، الفائز بدوري الأبطال مع ليفربول، الإسباني بيب جوارديولا، بطل إنجلترا مع

مانشستر سيتي، مدرب أجاكس أمستردام الهولندي، إريك تن هاج، وديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي،

ومدرب المنتخب البرازيلي تيتي، الذي توج مؤخرا بلقب كوبا أمريكا مع منتخب السيليساو، كما ضمت قائمة

المرشحين كلاّ من الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بلايت، ومواطنيه ريكاردو غاريكا مدرب البيرو،

وماورسيو بوكيتينو المشرف الأول على العارضة الفنية لنادي توتنهام الإنجليزي، وجاء اختيار كل الأسماء

المذكورة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنظر إلى إنجازاتهم المحققة منذ 16 جويلية 2018 إلى غاية 19

جويلية 2019، ويتم اختيار أفضل مدرب عن طريق التصويت عبر موقع الفيفا، وسيكون بإمكان الأنصار بدورهم

التصويت، حيث أن ثلث الأصوات التي تحدد الفائز ستكون للأنصار، فيما يمثل الثلثين المتبقيين الصحافيين

ومدربي المنتخبات وقائدي المنتخبات، وسيكون الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل مدرب خلال حفل سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل.