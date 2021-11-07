بلماضي مرشح لجائزة أفضل مدرب منتخب في العالم لسنة 2021

أختير الناخب الوطني جمال بلماضي، ضمن قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب منتخب في العالم لسنة 2021.

ووضع الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء، اسم بلماضي، ضمن هذه القائمة، كما ضمت الأخيرة إلى جانب مجموعة من ألمع المدربيين العالميين.

كما سينافس مدرب الخضر، على هذه الجائزة، 20 مدربا، على أن يتم الكشف عن الفائز بها في حقل ضخم شهر نوفمبر الجاري.

ويأتي ترشيح جمال بلماضي، ضمن هذه القائمة، بالنظر للأرقام الكبيرة التي حققها رفقة الخضر.

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