بلماضي: “مركز سيدي موسى ليس في أتم جاهزيته بعد”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، عن الوضعية التي يتواجد عليهالا مركز سيدي موسى، مؤكدا عدم جاهزيته التامة.
وقال بلماضي في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “مركز سيدي موسى، ليس في أتم جاهيزته بعد، لتحضير مبارتي الرأس الأخضر ومصر”.
كما أضاف الناخب الوطني: “سنتنقل يوم الثلاثاء إلى قسنطينة لخوض تحضيراتنا للمبارتين المقبلتين”.
يذكر أن المركز التقني بسيدي موسى، يخضع منذ فترة لعملية اعادة التأهيل، من أجل استعادة بريقه.
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