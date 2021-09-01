بلماضي مصدوم :”نحن نتعرض لـ SABOTAGE”

إنفجر الناخب الوطني، جمال بلماضي، غاضبا في بداية ندوته الصحفية، بسبب الوضعية الكارثية التي يتواجد فيها ملعب الشهيد مُصطفى تشاكر، قبل مواجهة جيبوتي، يوم غد الخميس.

وتحدث أفضل مدرب إفريقي قائلا في هذا الشأن :”ما نتعرض له هو بمثابة كارثة حقيقية، وغير معقولة وغير مقبولة، كيف يُترك الملعب في مثل هذه الحالة، هكذا أشعر بأن الأمور كانت مقصودة من جهات ما”.

وواصل :”منذ شهرين من الآن، الأرضية كانت رائعة، ولكنني تفاجأت بما شاهدته، الملعب في حالة سيئة جدا”.