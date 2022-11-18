بلماضي :”مقابلة السويد اختبار مهم ولهذا السبب سرّحت ثلاثي الخضر”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الاسباب الحقيقية وراء منح الضوء الاخضر للثلاثي بن عيادة و حماش وماندريا بالمغادرة.

وقال بلماضي في تصريح لـ “النهار” لدى مغادرته ارض الوطن باتجاه السويد :”بن عيادة سمحنا له بالمغادرة بسبب إصابته. وماندريا وحماش غادرا ، اما بن رحمة شعر بالالم وسيكون حاضرا معنا في لقاء السودي”.

وأضاف بلماضي :”حماش كذلك، غادرنا بسبب انشغالاته وقوانين الفيفا هي من فرضت ذلك”.

واردف بلماضي عن لقاء السويد :””السويد تملك تشكيلة جيّدة و اكبر دليل الفوز أمام المكسيك، لهذا أؤكد أننا اخترنا منافسا جيّدا”.

كما ختم “المنافس يملك لاعبين في البطولة السويدية و محترفين خارجها، و يملك تشكيلة ثرية، لهذا استطيع القول انه اختبار مهم و مهم جدّا”.

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