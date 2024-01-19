بلماضي: “ملزمون بحصد أكبر عدد من النقاط في كل مباراة”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، تواجد المنتخب الوطني أمام حتمية حصد أكبر قدر ممكن من النقاط في مبارياته ضمن “كان” كوت ديفوار.

وبدأ بلماضي، تصريحاته، في ندوته الصحفية اليوم الجمعة قائلا: “كنا نطمح لحصد أول ثلاث نقاط في مباراتنا الأولى، لكن لم ننجح في ذلك”.

كما أضاف الناخب الوطني: “نسعى للتدارك، ونحن دائما أمام الزامية حصد أكبر عدد من النقاط في كل مباراة”.

وتابع جمال بلماضي: “نسعى دائما لتحقيق الفوز، وهو ما نستهدفه في مباراتنا المقبلة أمام بوركينا فاسو”.