بلماضي: ” منافسة الكان أكثر صعوبة من التصفيات “

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن منافسة الكان تعتبر أكثر صعوبة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون.

وتحدث بلماضي عن التصفيات المؤهلة لنهائيات كان الكاميرون 2021 في حوار مطول لموقع الكاف اليوم الخميس قائلا:

” طريقة التحضير لمنافسة كأس أمم إفريقيا تختلف عن التحضير للتصفيات المؤهلة لنهائيات الكاميرون 2021، لأنه في دور المجوعات يكون لديك المزيد من الوقت من أجل الإسترجاع قبل التأهل إلى الأدوار الإقصائية والتي تعتبر بمثابة نهائيات أين يجب تقديم كل ما لديك من أجل الفوز بالمباريات والتأهل، وأي خطأ غير مسموح في مثل هذه المباريات، أما في التصفيات المؤهلة للكان، فلديك الكثير من الوقت من أجل التحضير والعديد من الفرص لتدارك التعثرات في حال حدوثها”.

وأضاف: “الأمور أكثر صعوبة في نهائيات أمم إفريقيا مقارنة بالتصفيات المؤهلة للكان”.