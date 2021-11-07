بلماضي: “منافسة كأس العرب ستكون مفيدة للاعبينا لكن..”

تحدث مدرب الخضر جمال بلماضي، عن منافسة كأس العرب التي ستشهد مشاركة لاعبينا المحترفين في قطر رفقة المنتخب المحلي. كما صرح بلماضي، في هذا الخصوص: “البطولة القطرية ستتوقف، ولاعبونا سيواصلون رفقة المنتخهب المحلي ضمن منافسة كأس العرب”.

وأضاف بلماضي : “بالنسبة لي هي تحضير جيد لكأس أمم إفريقيا، والمشكل الوحيد هو في حال بلوغنا النهائي، سيرهق ذلك نوعا ما لاعبينا، أتمنى فقط تفادي الإصابات”.

كما تابع: “ستسمح لنا بطول كأس العرب أيضا بمعاينة المستوى الفريدي للاعبينا، خاصة في منافسة مثل كأس العرب”.

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وتحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، من جهة أخرى عن غياب بوداوي عن المباراة المقبلة، ومدى تأثير ذلك على مردود الخضر. كما صرح بلماضي: “هذا الموعد جد حاسم ومهم وهو ما جعلني أوجه الدعوة للاعبين الذي يعرفون جيدا المنتخب الوطني”.

وأضاف: “تركيبة المنتخب الوطني لم تبنى على لاعب أو اثنين، لدينا القدرة على ايجاد البديل في حال غياب أي لاعب، وهو ما نتعامل معه حايلا مع غياب بوداوي”

وتابع بلماضي: “زروقي أثبت في أكثر من مباراة مستوى جيد، بالإضافة لآدم زرقان وهو ما يدل بأننا نملك مجموعة متكاملة”.

وصرح بلماضي: “هذا الموعد جد حاسم ومهم وهو ما جعلني أوجه الدعوة للاعبين الذي يعرفون جيدا المنتخب الوطني”.

وأضاف: “تركيبة المنتخب الوطني لم تبنى على لاعب أو اثنين، لدينا القدرة على ايجاد البديل في حال غياب أي لاعب، وهو ما نتعامل معه حايلا مع غياب بوداوي”

وتابع بلماضي: “زروقي أثبت في أكثر من مباراة مستوى جيد، بالإضافة لآدم زرقان وهو ما يدل بأننا نملك مجموعة متكاملة”.

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