بلماضي: “منتخب تنزانيا تطور ومواجهته لن تكون سهلة”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن منافسهم المقبل منتخب تنزانيا، معتبرا بأن هذا الأخير تطور، ومواجهته لن تكون سهلة.

وصرح بلماضي، لتلفزيون “النهار”: “تابعنا المباراة الأخيرة لتانزانيا ضد نيجيريا، ما جعلنا نتعرف على المستوى الحالي لهذا المنتخب”.

كما أضاف: “تنزانيا تطورت مقارنة بآخر مواجهة جمعتنا بهم في 2019، رغم محافظتهم على نفس المجموعة تقريبا”.

وأردف: “المنتخب التنزاني يملك ملعبا جيدا، ونتوقع أن يكون مملوءا عن آخره، لذا نتوقع أننا سنخوض مباراة جيد خارج الديار”.

وتابع جمال بلماضي: “كرة القدم الإفريقية تطورت، وكل المنتخبات تحسنت، وامتلكت منشآت جيدة، ما يؤكد بأن مباراة المقبلة لن تكون سهلة”.

يذكر أن المنتتخب الوطني، سيواجه تنزانيا، يوم الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.