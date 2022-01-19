بلماضي.. منتخب كوت ديفوار تغير مقارنة بـ2019

اعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن منتخب كوت ديفوار، تغير مقارنة بـ2019، ما يجعل الحسابات مختلفة في مباراة الغد.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “منتخب كوت ديفوار لسنة 2019 تغير نوعا ما مقارنة بما هو عليه الآن”.

كما أوضح: “رغم محافظتهم على الهيكلة بصفة عامة، لكن تقريبا نصف المنتخب تغير بما فيهم المدرب، وهذا أمر مهم”.

وأردف: “اليوم سنواجه كوت ديفوار في وضعية وظروف مغايرة، في 2019 كانت مباراة ربع نهائي ويجب تأهل منتخب واحد فقط”.

وتابع جمال بلماضي: “حاليا كوت ديفوار ضمن تأهله، لكن نحن مجبرون على الفوز، ما يجعل الحسبات ستكون مختلفة”.