بلماضي.. منتخب كوت ديفوار تغير مقارنة بـ2019
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن منتخب كوت ديفوار، تغير مقارنة بـ2019، ما يجعل الحسابات مختلفة في مباراة الغد.
وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “منتخب كوت ديفوار لسنة 2019 تغير نوعا ما مقارنة بما هو عليه الآن”.
كما أوضح: “رغم محافظتهم على الهيكلة بصفة عامة، لكن تقريبا نصف المنتخب تغير بما فيهم المدرب، وهذا أمر مهم”.
وأردف: “اليوم سنواجه كوت ديفوار في وضعية وظروف مغايرة، في 2019 كانت مباراة ربع نهائي ويجب تأهل منتخب واحد فقط”.
وتابع جمال بلماضي: “حاليا كوت ديفوار ضمن تأهله، لكن نحن مجبرون على الفوز، ما يجعل الحسبات ستكون مختلفة”.
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