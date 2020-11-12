بلماضي: “من الصعب الاعتماد على لاعبي البطولة حاليا ولكن..”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أنه من الصعب الاعتماد على لاعبي البطولة في الوقت الحالي لسبب واضح.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشرها موقع “الفاف”:

“من الصعب الاعتماد على لاعبي البطولة الوطنية، خاصة أن البطولة لم تنطلق بعد وليس هناك مباريات”.

وأضاف: “بوقرة ذهب لمشاهدة بعض المباريات الودية، وسيبقى هنا لآخر هذا الشهر وبداية شهر ديسمبر، لأن البطولة ستنطلق وأيضا هناك مباراة السوبر”.

وتابع: “سنفعل كل شيء مثلما نفعل دائما من أجل معاينة اللاعبين”.

وختم كلامه: “نتابع بعض اللاعبين منذ مدة وربما أيضا مواهب جديدة”.