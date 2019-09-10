بلماضي: “من الصعب منافسة مبولحي”

أعرب الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن ثقته الكاملة في “رايس مبولحي” حارس مرمى الخضر، مؤكدا أنه من الصعب منافسته.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية: “من الصعب منافسة مبولحي مهما كان سن الحارس”.

وأضاف: “مع كل احتراماتي للحراس إلا أنه من الصعب أخذ مكانة الرايس في الوقت الحالي”.

وتابع: “هناك مشكل بطبيعة الحال مع تقدم سن مبولحي لكن ليس لدينا الحل في الوقت الحالي، وحراس البطولة الوطنية غير جاهزين في الوقت الحالي للعب مع الخضر”.

وضرب “بلماضي” المثال بـ “جيجي بوفون” الذي يواصل اللعب وفي المستوى العالي بالرغم من تقدمه في السن.