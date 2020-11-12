بلماضي: “من الصعب مواجهة فريق يدافع وهذه هي خطة الشوط الثاني”

الرياضة
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بلماضي: “من الصعب مواجهة فريق يدافع وهذه هي خطة الشوط الثاني”
بقلم يونس رزيق

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الصعوبات التي واجهها المنتخب الوطني أمام منتخب زيمبابوي في المباراة التي إنتهت بفوز الخضر بنتيجة 3-1.

وتحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن فوز الخضر أمام زيمبابوي في تصريح للتلفزيون الجزائري قائلا:

” منتخب زيمبابوي لعب دفاع الكتلة في الشوط الأول، اوكان من الصعب علينا إيجاد الحلول والعثور على المساحات، ومن الصعب مواجهة فريق يدافع دائما”.

واضاف: “كان علينا التسجيل وفي نفس الوقت الحذر من الهجمات المعاكسة، والحمد لله أنهينا الشوط الاول بثنائية، وقلنا انه علينا أن نسجل الثالث للتخلص من الضغط، وغيرنا بعدها الخطة إلى 4-4-2 في الشوط الثاني”.


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