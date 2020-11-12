بلماضي: “من الصعب مواجهة فريق يدافع وهذه هي خطة الشوط الثاني”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الصعوبات التي واجهها المنتخب الوطني أمام منتخب زيمبابوي في المباراة التي إنتهت بفوز الخضر بنتيجة 3-1.

وتحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن فوز الخضر أمام زيمبابوي في تصريح للتلفزيون الجزائري قائلا:

” منتخب زيمبابوي لعب دفاع الكتلة في الشوط الأول، اوكان من الصعب علينا إيجاد الحلول والعثور على المساحات، ومن الصعب مواجهة فريق يدافع دائما”.

واضاف: “كان علينا التسجيل وفي نفس الوقت الحذر من الهجمات المعاكسة، والحمد لله أنهينا الشوط الاول بثنائية، وقلنا انه علينا أن نسجل الثالث للتخلص من الضغط، وغيرنا بعدها الخطة إلى 4-4-2 في الشوط الثاني”.