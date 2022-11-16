بلماضي: “من المؤلم الحديث عن المونديال دون التواجد فيه”

اعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، أنه من المؤلم دائما الحديث عن المونديال، دون التواجد فيه، مؤكدا متابعته من الجانب الفني.

وصرح بلماضي، اليوم الأربعاء: “الأمر مؤلم دائما بالنسبة لي الحديث عن هذه الطبعة من كأس العالم دون التواجد فيها”.

كما أضاف الناخب الوطني: “سندعم كل المنتخبات العربية والإفريقية في هذه الطبعة من المونديال”.

وتابع جمال بلماضي: “سنتابع هذا المونديال من بعيد، كتقنيين، بهدف معاينة الجانب الفني للمنتخبات المشاركة والاستفادة من ذلك”.