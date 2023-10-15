بلماضي: “من الممكن أن لا أشرك اللاعبين الجدد ضد مصر”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، عن مدى اسنجام اللاعبين الجدد على غرار أمين غويري، وياسر لعروسي، والبقية، في المنتخب الوطني.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “كل متتبعي كرة القدم يدركون بأن اللاعبين الجدد بحاجة لبعض الوقت من أجل ايجاد الإنسجام اللازم”.

كما أضاف: “نتوقع أن يكون لاعبينا الجدد أكثر انسجاما مع توالي المباريات، ومن الممكن أن لا أشرك أي منهم أمام مصر”.

وتابع جمال بلماضي: “في حال قررنا اشراكهم، نحن واثقون بأنهم سيكونون في المستوى أمام فريق كبير مثل مصر”.