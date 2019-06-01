بلماضي :”من حقي الطموح بالفوز بالكان ولكن..”

أوضح الناخب الوطني، جمال بلماضي بأنه لم يعد الجماهير الجزائرية بالعودة بكأس أمم إفريقيا، ولكنه يطمح للفوز بها رغم كل شيء.

وقال في ندوته الصحفية :”هناك فرق كبير بين الطموح وبين الحقيقة على أرض الواقع، من حقي أن أرفع سقف طموحاتي”.

ليُضيف :”لا يجب علينا أن ننسى بأن الجزائر لم يسبق لها وأن توجت باللقب خارج أرضها، وبالتالي فإني لا أرى أي ضغط علينا”.

وختم :”أفضل أن أفرض ضغطا على عناصري لدفعهم لتقديم الأفضل، لا أن أتركهم دون هدف مثلما كانوا عليه سابقا”.

وأوضح التقني الجزائري بأن السياسية التي كانت مُتبعة لم تعطِ ثمارها، وهو ما يجعله يسعى لتغييرها بمرور الوقت.