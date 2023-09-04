قناة النهار بلماضي: من حق الجماهير أن تطالب بدعوة براهيمي وسعيود للمنتخب.. ولكل من ينتقد نقولهم ربي يهديهم بقلم قناة النهار نشر في 04 سبتمبر 2023 - 19:05 الجزائر شارك غرِّد أرسل 91 0 رابط دائم : https://nhar.tv/HYIC3 اقرأ أيضا هكذا رد عطاف حول رد فعل الجزائر في حال التدخل العسكري في النيجر قناة النهار 29 أوت خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا قناة النهار 01 سبتمبر عائلة " موساوي " تناشد المحسنين مساعدتها لإجراء عملية زرع القوقعة لابنهم بالبويرة قناة النهار 21 أوت أحوال الطقس / إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق قناة النهار 18 أوت السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين قناة النهار 19 أوت البيض / العثور على جثتـ.ـين من بين المفقودين جراء سيول واد الشادلي قناة النهار 03 سبتمبر أيام قبل الدخول المدرسي .. هكذا يستعد الأولياء للحدث التربوي قناة النهار 01 سبتمبر سكان بلدية يلل بغليزان يطالبون بتهيئة جسر واد يلل المهترئ منذ سنوات قناة النهار 01 سبتمبر هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي قناة النهار 29 أوت