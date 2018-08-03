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بلماضي: “مهمة تدريب الخضر ليست سهلة لكني مستعد لذلك”

الرياضة
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بلماضي: “مهمة تدريب الخضر ليست سهلة لكني مستعد لذلك”
بقلم أمير بهلول

أكد “جمال بلماضي” مدرب المنتخب الوطني الجديد ان مهمة تدريب الخضر لن تكون سهلة، وبالرغم من ذلك أكد أيضا على إستعداده لهذا التحدي.

وقال بلماضي لموقع “الفاف”: “أنا مستعد تماما لتحمل مسؤولية تدريب الخضر، لو كان لدي أي شك لم أكن لأجلس على طاولة المفاوضات”.

وتابع: “أعتقد أنه لدي الكفاءة اللازمة لتدريب المنتخب، لدي الخبرة اللازمة، وأنا في مهنة التدريب منذ 10 سنوات وهذا ما سيساعدني في مهمتي الجديدة”.

وختم كلامه: “ما أعلمه أن تدريب الخضر مهمة صعبة، علينا العمل كثيرا، وأنا متحمس لهذا التحدي”.


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