بلماضي: “مهمتنا في “الكان” صعبة ولكننا لن نترك شيئا للصدفة”

اعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بصعوبة المهمة التي تنتظر الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وبخصوص العوامل التي ستساعده في ثالث “كان” يشارك فيها رفقة المنتخب. قال بلماضي: “أعتقد أننا كلنا كمدربين ومنتخبات ولاعبين لدينا عناصر عاشت تجارب تسمح لنا بمعرفة ما ينتظرنا”.

وأضاف بلماضي، في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “سنعمل على استغلال كل العناصر. وكل الخبرات التي اكتسبناها طيلة السنوات الماضية”.

قبل أن يبدي تفاؤله بقدرة الخضر على الذهاب بعيدا في الكان، وختم بهذا الخصوص: “لن نترك شيئا للصدفة من أجل أن نكون تنافسيين ونطمح لتحقيق الإنجاز الكبير. ولكن المهمة لن تكون سهلة أبدا.”