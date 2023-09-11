بلماضي: “مهووس بثقافة التتويج ونريد لعب نهائي الكان”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه مهووس بثقافة التتويج، وذلك، من خلال حديثه عن حظوظ المنتخب في المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا المقررة ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024، بكوت ديفوار.

وتحدث بلماضي، في تصريحات لحصة “أفتر فوت” على إذاعة “أر أم سي” الفرنسية، عن أهمية ودية السنغال، المرتقبة غدا الثلاثاء بالعاصمة “داكار”.

وقال: “سنواجه بطل إفريقيا الذي فاز بـ 4-2 مؤخرا على البرازيل، إنها مباراة مهمة، ونريد التأكيد خارج الديار وأمام الكبار”.

مضيفا: “من المهم أن نلعب خارج الجزائر قبل “الكان” ونريد الوصول إلى نصف النهائي أو النهائي”.

قبل أن يستدرك قائلا: “غادرنا النسخة الأخيرة من الدور الأول، ومن غير المعقول أن نقول إننا سنتوج، يجب أن نثبت قداراتنا.. شخصيا أنا مهووس بثقافة التتويج”.