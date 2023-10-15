بلماضي: “مواجهات الجزائر ومصر هي كلاسيكو شمال إفريقيا”

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن مباريات الخضر، والمنتخب المصري، تعتبر كلاسيكو شمال افريقيا.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “نحن بلدين شقيقين، وهذه المباراة هي كلاسيكو شمال إفريقيا، لكنها تبقى كرة القدم، مجرد رياضة”.

كما أضاف: “أعرف جيدا تاريخ المواجهات التي جمعت بين منتخبنا الجزائري، والمصري، وكلا المنتخبين سيعى لتحقيق الفوز دائما”.

وتابع جمال بلماضي: “غدا سيكون حماس وندية كبيرة في الملعب، بين المنتخبين، لكن لا شك بأن الروح الرياضية هي من ستطغى”.