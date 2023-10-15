بلماضي: “مواجهات الجزائر ومصر هي كلاسيكو شمال إفريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
قال الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن مباريات الخضر، والمنتخب المصري، تعتبر كلاسيكو شمال افريقيا.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “نحن بلدين شقيقين، وهذه المباراة هي كلاسيكو شمال إفريقيا، لكنها تبقى كرة القدم، مجرد رياضة”.
كما أضاف: “أعرف جيدا تاريخ المواجهات التي جمعت بين منتخبنا الجزائري، والمصري، وكلا المنتخبين سيعى لتحقيق الفوز دائما”.
وتابع جمال بلماضي: “غدا سيكون حماس وندية كبيرة في الملعب، بين المنتخبين، لكن لا شك بأن الروح الرياضية هي من ستطغى”.
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