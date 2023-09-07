بلماضي: “مواجهة السنغال ستكون من نوع آخر”

أكد مدرب المنتخب الوطني، بأن المواجهة الودية المقبلة للخضر أمام السنغال، ستكون من نوع آخر، بالنظر للعديد من الاعتبارات.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية عقب مباراة تنزانيا: “سنواجه منافس من نوع آخر في مباراتنا الودية أمام السنغال”.

كما أضاف: “متيقن بأن المنتخب السنغالي ينتظرنا بكل قوته، ومثل هذه المنتخبات هي التي سنواجه في نهائيات كان كوت ديفوار”.

وأردف الناخب الوطني: “كنت اتمنى تواجد بعض العناصر الأخرى ضمن تعدادنا، في مواجهة السنغال، لكننا سنتعامل مع الوضع الراهن”.

وختم جمال بلماضي: “سنخوض هذه المباراة بثقة كبيرة من أجل تقديم مردود في المستوى، السنغال بطل افريقيا ويملك لاعبين بمستوى عالمي، وهذه المباراة ستكون مباراة اثبات الشخصية، في ظل الوضعية الحالية التي نتواجد عليها”.