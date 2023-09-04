بلماضي: “مواجهة السنغال مرجعية إن كان لدينا طموح في الكان”

شدد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على أهمية اللقاء الودي الذي ينتظر أشباله يوم الـ 12 سبتمبر الجاري، أمام المضيف منتخب السنغال.

وقال بلماضي، في تصريحات من مطار هواري بومدين، اليوم الاثنين: “سنواجه بطل إفريقيا وفاز على البرازيل في فترة التوقف الدولي الأخيرة”.

مضيفا: “سيكون اختبارا كبيرا.. سنلعب ببلدهم وسط جمهور غفير، وأمام منافس سيقدم كل شيء من أجل الفوز علينا، لاسيما بعدما فزنا عليه مرتين في كان 2019.”

قبل أن يؤكد الناخب الوطني، بأن لقاء السنغال، ورغم طابعه الودي، إلا أنه مهم بالنسبة للخضر قبل المواعيد التي تنتظرهم قائلا: “المباراة ستحمل الكثير من الدروس، إن كان لدينا طموح في الكان.. يجب أن نكون قادرين على لعب مباريات بهذا الحجم”.

وفي المقابل، أبرز بلماضي، بأن النقطة السلبية الوحيدة قبل ودية الخضر وأسود التيرانغا، هو غياب عدة ركائز عن المنتخب الوطني، غير أنه أبدى تفاؤله بقدرة اللاعبين الذين تم استدعاءهم على رفع التحدي.