بلماضي: “مواجهة تونس ستكون صعبة ونريد مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أن مواجهة المنتخب التونسي غدا الجمعة في رادس ستكون صعبة للغاية ومعقدة وهذا ما كان يبحث عنه من أجل التحضير المثالي لتصفيات مونديال قطر 2022، كما شدد على أهمية المباراة في ترتيب الفيفا.

وقال “بلماضي” في تصريحاته قبل الذهاب إلى “تونس”: “المباراة ستكون صعبة ومعقدة، وهذا ما نريده من أجل التحضير لتصفيات مونديال قطر 2022”.

وأضاف: “عطال تدرب بشكل عادي وأوناس أيضا، كل اللاعبين جاهزين، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية”.

وتابع: “لسنا بالمنتخب الذي لا يهزم أبدا، ولكن على الجميع أن يثبت ذلك”.

وختم كلامه: “لست على علم بما يتحدث به التوانسة، ونريد أن نقدم مباراة كبيرة، وان شاء الله سنقدم مباراة كبيرة من أجل الجمهور الجزائري”.