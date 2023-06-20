بلماضي :”مواجهة تونس كانت تحضيرية لتصفيات كأس العالم”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن المباراة الودية التي أجراها رفقة لاعبيه أمام منتخب تونس كانت بمثابة التحضيرية للتحديات المقبلة.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “المقابلة التي أجريناها أمام تونس، كانت بمثابة الموقعة التحضيرية لمباريات تصفيات كأس العالم وكأس إفريقيا”

كما أضاف بلماضي “لا املك فرص لتضييع الوقت. ننتظر القرعة المقبلة، و مباريات الكأس، نركّز كثيرا لمواجهة منتخبات إفريقية الـ 10 أوائل”.

كما ختم بلماضي :”نسعى لتقديم مباريات جميلة في قادم المواعيد، استعدادا للتحديات المقبلة.

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