بلماضي: “مواجهة منتخبات قوية بملعبها يساعد اللاعبين الشباب”

أكد مدرب الخضر، جمال بلماضي، أهمية مواجهة منتخبات كبيرة خارج أرض الوطن، في صورة السنغال، بالنسبة للاعبي المنتخب، لاسيما منهم الشبان.

وفي تصريحات، خص بها إذاعة “قسنطينة” اليوم الاثنين، قال بلماضي: “ودية السنغال اعتبرها صعبة، ولكن كان خيارا منا من أجل اللعب خارج أرض الوطن مع منتخبات قوية.”

كما أضاف بلماضي: “نسعى إلى مواجهة أبطال إفريقيا، ولما لا المنتخبات العشرة الأولى قاريا”

وختم : “نبحث من خلال هذه الوديات عن الصعوبة، بهدف تطرير وتحسين الأداء.. خاصة بالنسبة للاعبين الشباب، للتاقلم مع التنقلات خارج الوطن وفي عمق إفريقيا. بمواجهة منتخبات جيدة على أرضها وأمام جمهورها”.